Бывший тренер Крумкачоў и БАТЭ нашел новую работу

Один из наиболее известных наставников в отечественном футболе Олег Дулуб впервые принимает вызов на уровне сборных команд. Он назначен главным тренером юниорской (U19) сборной Беларуси. Специалист подписал контракт на один год, сообщает пресс-служба АБФФ.



Олег Дулуб. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прежде 53-летний уроженец Калинковичей руководил командами «Крумкачы» и БАТЭ в чемпионате Беларуси, а также украинскими дружинами «Карпаты» из Львова и «Черноморец» из Одессы.

Всего за плечами Олега Дулуба 18 сезонов тренерской карьеры, включившей сотрудничество с такими представителями отечественного элитного дивизиона как жодинское «Торпедо», «Минск», «Витебск», «Гомель», «Неман», минское «Динамо».

Предыдущим местом работы Олега Дулуба был борисовский БАТЭ, куда он перебрался после легионерской работы в львовских «Карпатах» и одесском «Черноморце». Однако незадолго до финиша первого круга минувшего чемпионата Беларуси лидировавший в турнирной таблице БАТЭ расстался с Дулубом.

Под началом Дулуба сборная Беларуси (U19) выступит в квалификации юниорского чемпионата Европы УЕФА сезона-2019/20 по своему возрасту. «Белыя Крылы» сыграют в 3-й группе против сверстников из Германии, Шотландии и Андорры. Мини-турнир пройдет в Шотландии с 9 по 15 октября 2019 года.