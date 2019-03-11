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В Круглянском районе 20-летний парень задушил 16-летнюю девушку

12.03.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В Круглянском районе 20-летний парень задушил 16-летнюю девушку
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагедия случилась в деревне Хильковичи Круглянского района. По информации Следственного комитета, между 20-летним молодым человеком и 16-летней девушкой возникла ссора, в ходе которой парень задушил несовершеннолетнюю.

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Тело погибшей было обнаружено в заброшенном доме. Спустя несколько часов в 20 км от места убийства был задержан подозреваемый в совершении преступления. Оперативникам помогли в поисках оставленные злоумышленником следы обуви, которые вели в сторону леса.

В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК Республики Беларусь («Убийство»). Сообщается, что молодой человек был ранее судим за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа, а накануне убийства он освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла вечером 11 марта в населенном пункте Хильковичи.
 
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