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В Пинске пройдет неделя детской и юношеской книги

12.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Добрые и мудрые библиотекари постараются, чтобы название этого традиционного мероприятия «Я мир открываю с книжной страницы» стало правилом для каждого юного читателя.

  По словам директора городской ЦБС Дины Лагодич, путешествие в страну любимых и новых книг обещает стать интересным и насыщенным. Самым активным участникам будут вручены подарки.

  Откроет Неделю 14 марта заседание клуба «Олимп» - урок вежливости «Азбука хорошего поведения», которое состоится в библиотеке-филиале № 1 (пр. Жолтовского, 19) в 14.30. Ребятам будут предложены занимательные игры, викторины, забавные конкурсы, с помощью которых они узнают о правилах вежливого общения, а также о нормах поведения в различных ситуациях.

  Литературный час «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам пришла!» начнется в полдень 17 марта все в той же «первой» библиотеке в Лугах. Школьники познакомятся с историей праздника, немного «пошалят» с «Веселой семейкой», ознакомятся с правилами пользования библиотечной книгой.

  Литературная игра «В гости к дедушке Корнею» назначена на 18 марта. Пожалуйста, без опозданий, начало в 11.30 в библиотеке-филиале № 7 (ул. Первомайская, 140). С помощью электронной викторины-презентации вспомним не только известные произведения К.И.Чуковского, но и биографию Корнея Ивановича. В программе занимательные игры типа «Доскажи словечко», «Я - не я», «Путаница». В гости придут Доктор Айболит и Муха Цокотуха. Все желающие смогут принять участие в театральном чтении текста.

  Литературный утренник «Сказка в дверь стучится…» в библиотеке-филиале № 5 (ул. Рокоссовского, 29) пройдет 20 марта в 12.00. Разговор пойдет о замечательных детских писателях-сказочниках, о том, как рождаются сказки. Чтобы почувствовать волшебную силу таких книг, ребятам будет предложено поучаствовать в игре-путешествии по сказкам, ответить на вопросы литературной викторины.

  Угадай-шоу «Лесные загадки» ожидает участников 20 марта в 13.00 в библиотеке-филиале № 3 (ул. Брестская, 85) и будет приурочено к 125-летию со дня рождения Виталия Бианки. Не одно поколение зачитывалось его великолепными рассказами и повестями о природе. На следующий день в рамках работы школы экологии «Экоша» в городской детской библиотеке имени Я.Коласа в 11.30 состоится встреча «Лесные полянки с Виталием Бианки». Будет просмотр мультфильмов, созданных по мотивам произведений писателя-натуралиста, а также «живой» кукольный спектакль. 

  Во всех библиотеках города будут подготовлены книжные экспозиции, выставки-сюрпризы, выставки-викторины. Тем самым не только детям, но и взрослым библиотекари напомнят: «На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги ответят всегда».

  Леонид СЛАВИН

 
 
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  Добрые и мудрые библиотекари постараются, чтобы название этого традиционного мероприятия «Я мир открываю с книжной страницы» стало правилом для каждого юного...
 
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