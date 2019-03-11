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В Орше состоится национальный отбор на вокальные конкурсы "Славянского базара"

12.03.2019 13:57 — Разное | Интерфакс  
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Национальный отбор на вокальные конкурсы XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в Орше, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

16 марта 2019 года на базе ГУК "Оршанский городской центр культуры "Победа" состоится финал отбора. Впервые событие сменит привычную локацию и пройдет в формате гала-концерта. Бороться за право представить Беларусь на знаменитом форуме будут два десятка финалистов, прошедших предварительные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы, проинформировали в облисполкоме.

Финальный вердикт, отметили там,  вынесет профессиональное жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты в области эстрадного искусства, представители государственных органов и учреждений культуры, популярные артисты белорусской эстрады, музыкальные продюсеры, композиторы, художественные руководители, дирижеры и режиссеры.

Выступления участников заключительного этапа национального отбора к XVII Международному детскому музыкальному конкурсу "ВИТЕБСК–2019" и XXVIII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК-2019" начнутся в 12:00 и 18:00 соответственно. Все конкурсанты исполнят по два вокальных произведения.

Возглавит судейскую коллегию детского конкурса председатель комиссии искусства эстрады пения УО "Минский государственный колледж искусств" Елена Атрашкевич. А пока жюри будет совещаться, на сцену выйдут приглашенные гости: Ольга Вронская, Саша Немо, Жанет, Александр Миненок, Дмитрий Карась, Лиза Казачонок, Народная студия сценического мастерства "Арт-проект", Народный Театр Игры, группа "Провокация" и шоу-балет "Сенсация".

Председателем взрослого конкурса станет директор-художественный руководитель ГУ "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь", народный артист Беларуси, профессор Михаил Финберг. Во втором отделении выступят: Ирина Дорофеева, Евгений КУРЧИЧ, группа "Davinci" (Денис Дудинский и Катерина Раецкая), группа "Aura" (Евгений Олейник и Юлия Быкова), шоу-балет "Сенсация".

"Театр начинается с вешалки", а национальный отбор – с жеребьевки, которая пройдет накануне 15 марта. Помимо репетиций конкурсантам будет предложена экскурсионная программа в историческом центре города, а также занимательный мастер-класс в Доме ремесел.

С самого утра 16 марта в холле Центра культуры "Победа" расположится выставка-ярмарка сувенирной продукции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". От магнитов и брелоков до кружек и копилок – все для самого избирательного покупателя!

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассе Центра культуры "Победа" по адресу ул. Ленина, 3 (тел. (0216) 51-17-26).

 
Теги: Витебск
 
 
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Национальный отбор на вокальные конкурсы XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в Орше, сообщили агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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