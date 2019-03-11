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Концепцию информационной безопасности Беларуси планируется утвердить уже на следующей неделе – Зась

12.03.2019 13:38 — Разное | Интерфакс  
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Концепцию информационной безопасности Беларуси планируется утвердить уже на следующей неделе, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась во вторник.

"Основа сегодня была поддержана членами Совета безопасности. Поставлена задача буквально в течение нескольких дней - до понедельника - проанализировать то обсуждение, которое сегодня прошло. Если необходимо, внести правки. И на следующей неделе уже готовый вариант с минимальными доработками вносится на подписание членам Совета безопасности и главе государства как председателю Совета безопасности. На следующей неделе (это уже вне сомнений) концепция будет официально утверждена и опубликована", - сказал С.Зась. Его цитирует госагентство БелТА.

Как отметил госсекретарь Совбеза, в подготовке концепции участвовали специалисты из почти 20 госорганов и организаций, представители СМИ, депутаты, ученые и эксперты.

В концепции отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств: манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие.

Впервые закреплено понятие информационного суверенитета "как неотъемлемое и исключительное верховенство права государства самостоятельно определять правила владения, пользования и распоряжения национальными информационными ресурсами, осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность".

Впервые в публичном документе также указывается готовность государства непрерывно выявлять риски, вызовы и угрозы в информационной сфере и реагировать на них. Вводится в официальный оборот термин "кибербезопасность".

В проекте концепции также подчеркивается важность активного присутствия государства в интернете: речь идет не только об официальных сайтах государственных органов, но и о блогосфере, мессенджерах и социальных сетях.

 
 
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Концепцию информационной безопасности Беларуси планируется утвердить уже на следующей неделе, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав...
 
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