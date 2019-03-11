Следователи устанавливают обстоятельства убийства несовершеннолетней в Круглянском районе

Обстоятельства убийства несовершеннолетней в Круглянском районе устанавливаются следователями, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

"УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь об убийстве 16-летней девушки", - сообщили в СК Беларуси во вторник.

Тело девушки было обнаружено вечером 11 марта в заброшенном доме в деревне Хильковичи, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, проинформировали в комитете.

"Следователями с участием экспертов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы, а также изъяты предметы, изучение которых позволило установить личность подозреваемого. Также обнаружены следы обуви, которые вели в сторону леса. В результате организованного преследования 20-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в двадцати километрах от деревни Хильковичи", - говорится в сообщении СК.

"По данным следствия, в этот день молодой человек в ходе возникшей ссоры задушил девушку. Подозреваемый ранее судим за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа. При этом 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста", - рассказали в комитете.

Там отметили, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.