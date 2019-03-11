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В Минске впервые была замечена полярная чайка

12.03.2019 13:09 — Разное | Интерфакс  
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9 марта на пруду в микрорайоне Шабаны в Минске была отмечена полярная чайка - морская птица, редко залетающая вглубь суши. Наблюдение нового для страны вида сделала орнитолог Ирина Самусенко, член центрального совета общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Полярная чайка гнездится на скалах в северо-восточных побережьях Канады и в Гренландии. Зимуют птицы на севере Атлантики, также на Северном море. А вот на Балтику залетают сравнительно редко.

Редактор сайта "Птушкі штодня", орнитолог Дмитрий Винчевский отмечает, что в Литве полярная чайка отмечалось лишь однажды, в 1954 году на морском побережье, а в Польше впервые отмечена в 1974 году, с тех пор регистрировалась 40 раз, причем почти 70% всех встреч произошли на морском побережье или в портах и преимущественно зимой.

Ирина Самусенко – заведующая лабораторией орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам. В выходные она делала учеты чаек на столичных водоемах, во время которых сделала сотни фото этих птиц. Пересматривая вечером снимки, она заметила крупную белую чайку. Эксперты по чайкам Западной Палеарктики согласовали определение вида и даже уточнили возраст птицы. Полярной чайке около двух лет.

"Скорее всего, птица попала к нам вместе с сильными западными ветрами, которые были на прошлой неделе, - говорит Ирина Самусенко. – Этот залет - еще одно свидетельство климатических изменений. Чайки - интересная и очень пластичная группа птиц, которая в последние десятилетия значительно эволюционирует, адаптируется к изменяющимся условиям жизни. Чайки привыкли питаться на свалках, прилетели в города не от хорошей жизни. Меняется климат, трансформируются их естественные места обитания. Многие виды расширяют ареал, чтобы найти лучшие условия для гнездования, вскармливания потомства".

Благодаря активным наблюдениям орнитологов и бёрдвотчеров, только за последние годы в Список птиц страны добавились камчатская чайка, средиземноморская чайка и бургомистр, причем последние два вида впервые отмечены в окрестностях Минска и в обоих случаях регистрации произошли с участием Ирины Самусенко. Полярная чайка - случайно залетный вид. Следующий раз птица может залететь в Беларусь через год, а может и через 50 лет.

Если Белорусская орнито-фаунистическая комиссия утвердит эту регистрацию полярной чайки, вид станет 334-м в Списке птиц Беларуси. Сегодня в Списке 332 вида, утверждения еще ждет также открытая в 2018 году овсянка-ремез.

 
Теги: Минск
 
 
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9 марта на пруду в микрорайоне Шабаны в Минске была отмечена полярная чайка - морская птица, редко залетающая вглубь суши. Наблюдение нового для страны вида сделала...
 
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