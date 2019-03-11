Москва ждет от Минска новых проектов в сфере промкооперации - посол РФ Бабич

Россия ждет от Беларуси новых предложений по проектам в сфере промышленной кооперации, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Я бы пожелал его преемникам (бывшего вице-премьера Беларуси, ныне посла Беларуси в РФ Владимира Семашко - ИФ) быть такими же активными в этом плане (предлагать интеграционные проекты в промышленности - ИФ) и посмотреть на перспективу отдельных белорусских предприятий на предмет того, чтобы сформировать предложения, которые могут быть успешно реализованы в рамках Союзного государства", - сказал М.Бабич журналистам во вторник в Жодино после посещения предприятия "БелАЗ".

Он напомнил, что ранее предлагавшиеся проекты "не состоялись по причинам, как правило, не экономическим". "Мы бы хотели вернуться к продуманной промышленной политике Союзного государства и тогда у этих или других проектов будет достойное будущее", - подчеркнул посол.

В данной связи дипломат заметил, что БелАЗ - успешный пример продуманной кооперации предприятия с российскими компаниями. Российский рынок приоритетный для БелАЗа, почти 60% экспорта предприятия в прошлом году пришлось на РФ ( $600 млн), констатировал М.Бабич.

"БелАЗ ведет продуманную политику - не только наращивает объемы реализации своей продукции в РФ, но и активно взаимодействует с российскими поставщиками комплектующих, стимулирует их, чтобы разрабатывались новые изделия", - обратил внимание посол.

"В этой кооперации видим залог дальнейшего сотрудничества и широкие перспективы. В целом расширение объема производства на БелАЗе будет стимулировать развитие российских предприятий", - сказал М.Бабич.

Ранее Беларусь и Россия рассматривали возможность реализации пяти проектов в сфере промышленной кооперации.

В частности, речь шла о создании холдинга "Росбелавто" на базе МАЗа и КамАЗа; интеграции белорусских "Интеграла" и Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) со структурами госкорпорации "Ростех"; "Пеленга" с "Роскосмосом", а также "Гродно Азота" с "Еврохимом" или "Газпромом".