Минздрав расследует причины смерти роженицы и ребенка в Солигорском роддоме

В министерстве здравоохранения Беларуси создана комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке Солигорской центральной районной больнице, которая несколько дней назад скончалась там после рождения мертвого ребенка.

"Приказом министра здравоохранения №60а от 07.03.2019 создана специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке У. в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница", - говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве также заверили, что после проведения анализа случившегося члены комиссии встретятся с родственниками и ответят на все вопросы.

"К сожалению, в Беларуси, как и во всем мире, регистрируется несколько случаев смерти женщин в год от акушерских причин. Сегодня, благодаря отработанной разноуровневой системе, в тяжелых ситуациях действует специальный алгоритм оказания медицинской помощи, в том числе с привлечением выездных республиканских и областных бригад реанимационной помощи", - заявила главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович, слова которой приводит пресс-служба ведомствка.

Она отметила, что для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде на базе РНПЦ "Мать и дитя" организована работа выездной реанимационной акушерско-гинекологической бригады, которая в течение года выезжает около 60 раз для помощи в сложных акушерских ситуациях.

"На помощь солигорским врачам выезжали бригады специалистов как областного, так и республиканского уровня. По личному поручению министра дополнительно выезжала и я, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава", - сообщила С.Нагибович.

Она рассказала, что специалисты "насколько это было возможно в стрессовой для всех ситуации, донести информацию о происходящем родственникам".

38-летняя женщина умерла в реанимации Солигорской центральной районной больницы 6 марта, через день после рождения мертворожденного ребенка. По предварительной информации, причиной смерти стало сильное кровотечение, возникшее после родов у пациентки.