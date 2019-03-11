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Избивавшую детей родителя-воспитателя детского дома в Лошнице взяли под стражу, дело направлено в суд

12.03.2019 12:36 — Разное | Интерфакс  
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Родитель-воспитатель детского дома семейного типа в Борисовском районе, систематически избивавшая своих 10 детей, взята под стражу, уголовное дело направлено в суд.

"Прокуратура Борисовского района изучила и направила в суд Борисовского района уголовное дело по обвинению 50-летней К. - родителя-воспитателя детского дома семейного типа отдела образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома - в истязании ее воспитанников", - сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

При направлении уголовного дела в суд прокурор Борисовского района изменил в отношении К. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, проинформировали в ведомстве.

Установлено, что К. в период с февраля 2005 года по март 2018 года по месту своего жительства в аг. Лошница, а также в Лошницкой средней школе Борисовского района систематически наносила побои совместно с ней проживавшим и находившимся на воспитании десяти несовершеннолетним.

"Обвиняемая использовала незначительный повод и под предлогом принятия мер воспитательного характера не менее одного раза в неделю избивала своих воспитанников", - отметили в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования К. не признала себя виновной и от дачи показаний отказалась, сообщили там.

Действия женщины квалифицированы как систематическое нанесение побоев, не повлекшее последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в зависимом положении, по ч.2 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, проинформировали в прокуратуре.

Как сообщалось, в августе 2018 года управление СК по Минской области возбудило уголовное дело об истязании в отношении бывшего сотрудника отдела образования одного из районов региона. Ее обвиняли в истязании 10 детей. Все воспитанники тогда же были изъяты из семьи.

 
 
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Родитель-воспитатель детского дома семейного типа в Борисовском районе, систематически избивавшая своих 10 детей, взята под стражу, уголовное дело направлено в...
 
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