Лукашенко: надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость расширения сферы влияния отечественных средств массовой информации и использования новых форм работы в медиапространстве.

"То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве", - сказал А.Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности Беларуси.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием. И мы это умеем делать, но почему-то считаем: "Да ладно, обойдется, пронесет", - заметил он.

Глава государства обратил внимание, что главное - быстро, четко, максимально полно доносить до людей правдивую информацию. "Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы этого не сделаем", - добавил он.

А.Лукашенко убежден, что необходимо предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального вещания, доверия населения к официальным массмедиа.

По мнению президента, требуется также проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации. "Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы - не политики, вы - люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства. Оставьте политику президенту", - сказал он.

Как подчеркнул А.Лукашенко, "дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений": в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот.

"В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать", - отметил президент.

"Да это и невозможно: и не только потому что у нас интернет появился - изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо - типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит", - сказал глава государства.