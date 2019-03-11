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Лукашенко: СМИ необходимо системно бороться с «фейк ньюс»
12.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности Беларуси. Такое заявление сделал во вторник Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны, передает
По убеждению президента, работа государства в этом направлении должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач.
Также Лукашенко призвал СМИ системно бороться с «фейк ньюс».
«Интернет появился – изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо – типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит», – сказал Лукашенко.
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На заседании Совета безопасности президент Беларуси рассказал, как государство может обеспечивать свою информационную безопасность.
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