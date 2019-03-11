Лукашенко: СМИ необходимо системно бороться с «фейк ньюс»

Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности Беларуси. Такое заявление сделал во вторник Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны, передает БЕЛТА .

По убеждению президента, работа государства в этом направлении должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач.

Также Лукашенко призвал СМИ системно бороться с «фейк ньюс».

«Интернет появился – изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо – типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит», – сказал Лукашенко.





При этом, как отметил белорусский лидер, ни в коем случае нельзя перегибать. «Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. В информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот», – подчеркнул Лукашенко.