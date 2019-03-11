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Xiaomi назвала дату анонса недорогого Redmi 7

12.03.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi назвала дату анонса своего нового смартфона — Redmi 7. Об этом сообщает Gizchina.


Презентация устройства в Китае состоится 18 марта. В Сети даже появились фотографии коробок, в которых смартфон пойдет в продажу.


Напомним: устройство обзаведется 6,26-дюймовым экраном (1520 на 720 точек), процессором Snapdragon 632, 2/3/4 ГБ оперативной и 16/32/64 ГБ встроенной памяти. Объем аккумулятора составит 4000 мАч. Основная камера — 12 Мп + 8 Мп. Фронтальная — 8 Мп. Операционная система — Android 9 с оболочкой MIUI 10.

Скорее всего, устройство можно будет купить в нескольких цветах — например, градиентных синем и красном. Цену Redmi 7 пока не называют.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Цену Redmi 7 пока не называют.
 
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