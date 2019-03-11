Шуневич не исключил амнистию для осужденных по «наркотической» статье

Как сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь ШУНЕВИЧ, с большой долей вероятности предстоящая в стране амнистия коснется воинов-интернационалистов, ветеранов войн, военных конфликтов, родителей-одиночек, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалидов по здоровью, чернобыльцев.

Кроме того, министр не исключил, что амнистия будет предусмотрена и для ряда осужденных по «наркотической» статье, пишет БЕЛТА . «Полагаю, что можно рассмотреть этот вопрос, и я тоже буду это предлагать, – сократить на год отбытие наказания некоторым категориям осужденных по этой статье», – заявил министр.

Игорь Шуневич отметил, что законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшее время. Предполагается, что его рассмотрят ко Дню Независимости.

Напомним, в конце февраля 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало поручил совместно с МВД разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Отметим, что последний раз амнистию проводили в Беларуси в 2015 году в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя амнистия станет 15-й в истории суверенной Беларуси.