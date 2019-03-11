В минувшее воскресенье масленичное гулянье с песнями, конкурсами, блинами, шашлыками и подарками для самых ловких прошло на центральной площади города Смолевичи. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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МАСЛЕНИЦА-2019
12.03.2019 — Разное | Смалявiцкi край
В минувшее воскресенье масленичное гулянье с песнями, конкурсами, блинами, шашлыками и подарками для самых ловких прошло на центральной площади города Смолевичи. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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В минувшее воскресенье масленичное гулянье с песнями, конкурсами, блинами, шашлыками и подарками для самых ловких прошло на центральной площади города...
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