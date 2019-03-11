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В Бресте журналисты, блогеры и медиа-активисты высадили аллею СМИ в парке Тысячелетия
12.03.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Мероприятие состоялось в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» сегодня, 12 марта 2019 года в парке Тысячелетия областного центра.
Впрочем, как рассказал глава города Александр Степанович
Так или иначе - сегодня в парке Бреста появилось ещё 40 берёзок, а погода для их высадки более чем способствовала. Все работали дружно и не отлынивали, попробуй не высади, как никак - своими руками вкапываем историю города!
Работать было трудно - постоянно приходилось отвлекаться на непосредственный род деятельности, надо ведь было ещё и успевать снимать для репортажа материал. Поэтому попеременно - то высаживали, то копали, то поливали, то махали кувалдой, то использовали фотоаппарат. Впрочем, так и было задумано.
Получилось быть и героями, а авторами репортажа. Вероятно, подобное мероприятие проводится впервые не только в Бресте, но и в Беларуси.
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Мероприятие состоялось в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» сегодня, 12 марта 2019 года в парке Тысячелетия областного центра. Впрочем, как рассказал...
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