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«Капитан Марвел» дала интервью совсем крохотной девочке. Не знаете, почему это так мило?

12.03.2019 14:26 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось умилительное видео, в котором маленькая девочка интервьюирует актрису Бри Ларсон — она же «Капитан Марвел». В минутной беседе они успели обсудить суперспособности обеих, а еще самых крутых персонажей-женщин из вселенной комиксов.

Малышка задает свой первый вопрос: «В чем ваша сила?» На что Ларсон отвечает: «Я могу есть по-настоящему горячую еду». А еще актриса признается, что всегда спит во время перелетов.

Девочка грустно делится, мол, а у меня вот нет никаких суперспособностей. «Это неправда!» — уверена Бри. Так и есть: оказывается, девочка вообще-то неплохо танцует и поет. Однако главной суперсилой малышки Ларсон, по всей видимости, считает ее молодость.

В ответ на последний вопрос «Кто ваш любимый супергеройский персонаж-женщина?» Бри ожидаемо вспоминает «Чудо-женщину», а еще «реально крутых» жительниц Ваканды из «Черной пантеры». В этом они с маленьким интервьюером солидарны.

Кстати, «Капитан Марвел» взорвал минский прокат. Вы сомневались?

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Сети появилось умилительное видео, в котором маленькая девочка интервьюирует актрису Бри Ларсон - она же «Капитан Марвел». В минутной беседе они успели обсудить...
 
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