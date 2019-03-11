«Капитан Марвел» дала интервью совсем крохотной девочке. Не знаете, почему это так мило?

В Сети появилось умилительное видео, в котором маленькая девочка интервьюирует актрису Бри Ларсон — она же «Капитан Марвел» . В минутной беседе они успели обсудить суперспособности обеих, а еще самых крутых персонажей-женщин из вселенной комиксов.

Малышка задает свой первый вопрос: «В чем ваша сила?» На что Ларсон отвечает: «Я могу есть по-настоящему горячую еду». А еще актриса признается, что всегда спит во время перелетов.

Девочка грустно делится, мол, а у меня вот нет никаких суперспособностей. «Это неправда!» — уверена Бри. Так и есть: оказывается, девочка вообще-то неплохо танцует и поет. Однако главной суперсилой малышки Ларсон, по всей видимости, считает ее молодость.

В ответ на последний вопрос «Кто ваш любимый супергеройский персонаж-женщина?» Бри ожидаемо вспоминает «Чудо-женщину», а еще «реально крутых» жительниц Ваканды из «Черной пантеры». В этом они с маленьким интервьюером солидарны.

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