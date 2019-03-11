|
«Капитан Марвел» дала интервью совсем крохотной девочке. Не знаете, почему это так мило?
В Сети появилось умилительное видео, в котором маленькая девочка интервьюирует актрису Бри Ларсон — она же
Малышка задает свой первый вопрос: «В чем ваша сила?» На что Ларсон отвечает: «Я могу есть по-настоящему горячую еду». А еще актриса признается, что всегда спит во время перелетов.
Девочка грустно делится, мол, а у меня вот нет никаких суперспособностей. «Это неправда!» — уверена Бри. Так и есть: оказывается, девочка вообще-то неплохо танцует и поет. Однако главной суперсилой малышки Ларсон, по всей видимости, считает ее молодость.
В ответ на последний вопрос «Кто ваш любимый супергеройский персонаж-женщина?» Бри ожидаемо вспоминает «Чудо-женщину», а еще «реально крутых» жительниц Ваканды из «Черной пантеры». В этом они с маленьким интервьюером солидарны.
Читайте также
***
9 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось умилительное видео, в котором маленькая девочка интервьюирует актрису Бри Ларсон - она же «Капитан Марвел». В минутной беседе они успели обсудить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)