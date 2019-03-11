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ООО «Белкалий-Мигао» получит кредит до 37,5 млн евро для реализации инвестпроекта.
12.03.2019 — Разное | Soligorsk News
1 марта 2019 20:12 5022
ООО "Белкалий-Мигао" получит кредит до 37,5 млн евро для реализации инвестпроекта.
ОАО «Банк БелВЭБ» предоставит кредит ООО «Белкалий-Мигао» на сумму до 37,5 млн евро сроком до 8 лет для реализации инвестиционного проекта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
Белкалий-Мигао» — совместное предприятие, созданное ОАО «Беларуськалий» и «Мигао Корпорейшн Лтд» (Китай). Инвестпроект предполагает строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4-го рудоуправления «Беларуськалий» (первая очередь).
Проект по строительству завода реализуется по программе диверсификации производства «Беларуськалия» и направлен на расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ. Завершить строительство первой очереди планируется до конца 2019 года, предусматривается выпуск ежегодно 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. т гранулированных азотно-калийных удобрений.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 марта 2019 20:12 5022 ООО "Белкалий-Мигао" получит кредит до 37,5 млн евро для...
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