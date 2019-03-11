

ООО "Белкалий-Мигао" получит кредит до 37,5 млн евро для реализации инвестпроекта. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

ОАО «Банк БелВЭБ» предоставит кредит ООО «Белкалий-Мигао» на сумму до 37,5 млн евро сроком до 8 лет для реализации инвестиционного проекта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Белкалий-Мигао» — совместное предприятие, созданное ОАО «Беларуськалий» и «Мигао Корпорейшн Лтд» (Китай). Инвестпроект предполагает строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4-го рудоуправления «Беларуськалий» (первая очередь).



«Белкалий-Мигао» планирует наладить производство нового вида удобрений в Беларуси (нитрата калия) по технологии «Мигао Корпорейшн». Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержатся сразу два основных элемента для питания растений (азот и калий), практически отсутствует хлор.







Проект по строительству завода реализуется по программе диверсификации производства «Беларуськалия» и направлен на расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ. Завершить строительство первой очереди планируется до конца 2019 года, предусматривается выпуск ежегодно 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. т гранулированных азотно-калийных удобрений.



ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.

