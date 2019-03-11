Рыба и овощи – на последнем месте в рационе жителей Могилевской области

Около 40% расходов жителей области приходится на еду — таковы итоги обследования домашних хозяйств региона. Последнее место в продуктовой корзине занимают рыба и овощи.





В общем объеме расходов 28% приходилось на покупку мяса и мясопродуктов, 20,7% – молока и продуктов из него, 15,9% – хлеба, 6,4% – фруктов и ягод, 6% – сахара и кондитерских изделий, 4,8% – рыбы и рыбопродуктов, 4,4% – овощей.