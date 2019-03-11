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Huawei обвинили в использовании профессионального фотоаппарата для рекламы камеры смартфона
Huawei опубликовала несколько фотографий, рекламируя флагман P30 Pro, который представят в конце марта. В предшествующем P20 Pro делалась ставка на камеру, и снимки с нового флагмана должны были показать качественный «зум». Но издание GSMArena
С помощью поиска по изображениям журналисты выяснили, что как минимум два снимка были сделаны не на P30 Pro. Фото вулкана нашли на Getty (2009 год), а ребенка с утками — в портфолио фотографа Джейка Олсона (2015 год).
Издание The Verge
Впрочем, в рекламе Huawei P30 Pro говорилось только о возможностях зуммирования, которые сможет предоставить новый флагман. Представители Huawei напрямую не заявляли, что эти фотографии сделаны именно на P30 Pro (Прим. TUT.BY).
В 2018 году Huawei уже
Напомним: Huawei P30 и P30 Pro представят 26 марта в Париже. Устройства обзаведутся OLED-экранами на 6,1 и 6,5 дюйма, процессором Kirin 980, а также технически продвинутыми основными камерами. P30 оснастят тремя фотомодулями, а P30 Pro — четырьмя (если считать вместе с 3D ToF-датчиком). Скорее всего, P30 Pro сможет снимать с 10-кратным оптическим зумом.
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