Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко: медики в зарплате не потеряют

В Беларуси оптимизируют систему оплаты труда медиков, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.





«В стране стартовала система, которую должны отработать в этом году, по изменению формата начисления заработной платы. В системе здравоохранения более 30 различного уровня надбавок, доплат, что делает формирование самой зарплаты достаточно сложным. Предложенная Министерством труда и социальной защиты методика в целом нас устраивает», — сказал Валерий Малашко.

Он подчеркнул, что применение этой методики в здравоохранении не приведет к уменьшению уровня заработной платы конкретного работника. «Будет разработана новая шкала, которая учтет вопросы специфики труда, вопросы напряженности, — сказал министр. — Мы должны сформировать эту шкалу справедливо».

В целом заработная плата медиков с сентября 2018 года значительно увеличилась. «Это было поручение Президента, оно выполнено», — добавил министр.

Минздрав также работает над повышением авторитета профессии врача. Валерий Малашко уверен, что социальная политика в стране, направленная на сдерживание оттока кадров в бюджетной сфере, показывает эффективность, она работает. «Если человек имеет заработную плату, хорошее рабочее место, возможность строительства жилья и перспективы в этом населенном пункте, он ничего в своей жизни не меняет. Он развивается в той профессии, в которую пришел», — сказал он.

В Минске сегодня открылась международная специализированная выставка «Здравоохранение Беларуси». Она собрала около 200 экспонентов из 15 стран. Свою продукцию и технологии презентуют экспоненты из Австрии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Польши, России, Словакии, Словении, Украины, Республики Корея. Среди участников мировые лидеры в производстве медтехники, изделий медназначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

Источник: БелТА

* Фото носит иллюстративный характер