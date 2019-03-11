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Георгины и лилейники появятся на улицах Минска: «Минскзеленстрой» начал сотрудничать с Ботаническим садом
В этом году УП «Минскзеленстрой» объединило усилия с Ботаническим садом. Какие идеи получились? Что нового, благодаря этому тандему, минчане смогут увидеть на городских улицах, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Они предложили с нами посотрудничать. Я думаю, что клумба, о которой мы договаривались у входа в Ботанический сад, специалисты тоже высадят и примут участие в озеленении города.
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Георгины и лилейники появятся на улицах Минска: «Минскзеленстрой» начал сотрудничать с Ботаническим садом
В этом году УП «Минскзеленстрой» объединило усилия с Ботаническим садом. Какие идеи получились? Что нового, благодаря этому тандему, минчане смогут увидеть...
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