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Георгины и лилейники появятся на улицах Минска: «Минскзеленстрой» начал сотрудничать с Ботаническим садом

12.03.2019 14:46 — Разное | СТВ  
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В этом году УП «Минскзеленстрой» объединило усилия с Ботаническим садом. Какие идеи получились? Что нового, благодаря этому тандему, минчане смогут увидеть на городских улицах, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы всегда открыты любому сотрудничеству, в том числе, когда нам направляют наши действия в правильное русло. Рекомендуют ассортимент растений, который будет в городе хорошо себя чувствовать как по деревьям, так и по кустарникам. В соответствии с рекомендациями сотрудников Ботанического сада, мы в наш ассортимент максимально включили те растения, которые они предлагают. Там большой перечень по многолетникам, те, которые раньше активно выращивались в наших усадьбах, у наших родителей, бабушек, дедушек, но они, благодаря новой селекции, могут использоваться и на городских объектах. Это различного плана георгины, лилейники, те многолетники, которые дают большой объём, и злаковые растения тоже подготовил для нас Ботанический сад, поэтому будем сотрудничать и активно это всё внедрять.

Сирень Победы, которую выращивали специалисты Волгоградского Ботанического сада, так и нашего Ботанического сада, я думаю, что мы будем из этих сортов что-то высаживать в Лошицком парке.

Они предложили с нами посотрудничать. Я думаю, что клумба, о которой мы договаривались у входа в Ботанический сад, специалисты тоже высадят и примут участие в озеленении города.


 
 
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В этом году УП «Минскзеленстрой» объединило усилия с Ботаническим садом. Какие идеи получились? Что нового, благодаря этому тандему, минчане смогут увидеть...
 
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