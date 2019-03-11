|
Рябину высадят в минских парках к 75-летию освобождения Беларуси: «Чтобы красные ягоды напоминали о тех событиях»
В этом году – 75-летие освобождения Республики Беларусь. Что планирует сделать УП «Минскзеленстрой» в честь такого события, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Кроме нас, такие же работы будут выполнять все «Зеленстрои» административных районов. К посадкам будет привлекаться молодёжь: пионеры, БРСМ. В качестве участников, может быть, не в самой посадке, но по крайней мере присутствовать – ветераны и дети войны. Мы хотим объединить всех вместе и напомнить, что ничего нет лучше мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рябину высадят в минских парках к 75-летию освобождения Беларуси: «Чтобы красные ягоды напоминали о тех событиях»
В этом году – 75-летие освобождения Республики Беларусь. Что планирует сделать УП «Минскзеленстрой» в честь такого события, узнали в программе «Большой город» у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)