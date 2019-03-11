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Рябину высадят в минских парках к 75-летию освобождения Беларуси: «Чтобы красные ягоды напоминали о тех событиях»

12.03.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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В этом году – 75-летие освобождения Республики Беларусь. Что планирует сделать УП «Минскзеленстрой» в честь такого события, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы хотим, чтобы это, всё-таки, не осталось незамеченным. Мы будем проводить в весенний период акции по посадке деревьев памяти, деревьев Победы. Будут высаживаться Аллеи Победы. В Лошицком парке возле памятника освободителям города Минска, будет продолжена посадка сирени. Дополнительно планируем посадить там рябину для того, чтобы красные ягоды, которые в осенний период и ползимы украшают, напоминали о тех событиях и были напоминанием всем нам, что мир гораздо важнее, чем всё, что происходит в мире. Такие же деревья памяти будут высажены в парке Победы.

Рябину высадят в минских парках к 75-летию освобождения Беларуси: «Чтобы красные ягоды напоминали о тех событиях»

Кроме нас, такие же работы будут выполнять все «Зеленстрои» административных районов. К посадкам будет привлекаться молодёжь: пионеры, БРСМ. В качестве участников, может быть, не в самой посадке, но по крайней мере присутствовать  ветераны и дети войны. Мы хотим объединить всех вместе и напомнить, что ничего нет лучше мира.


 
Теги: Минск
 
 
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В этом году – 75-летие освобождения Республики Беларусь. Что планирует сделать УП «Минскзеленстрой» в честь такого события, узнали в программе «Большой город» у...
 
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