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Как сохранить букет свежим надолго. 5 советов профессионального цветовода
Чтобы букет дольше радовал глаз, задача хозяек – создать комфортные условия. Что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли, узнали в программе «Большой город» у цветовода.
Ирина Сорока, цветовод:
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Чтобы букет дольше радовал глаз, задача хозяек – создать комфортные условия. Что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли, узнали в программе «Большой город» у...
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