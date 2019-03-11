Как сохранить букет свежим надолго. 5 советов профессионального цветовода

Чтобы букет дольше радовал глаз, задача хозяек – создать комфортные условия. Что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли, узнали в программе «Большой город» у цветовода.

Ирина Сорока, цветовод:

Не надо жаркое помещение, то есть 18-20 – оптимальная температура. Наши цветочки не любят сквозняка. На ночь можно таблетку аспирина добавить. Кончик на сантиметр срезать для сохранения. Вода должна быть прохладная, нужно менять. Ну, и любить, и радоваться.