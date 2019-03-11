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Мяту и чабрец высаживают в цветники Минска: «Благодаря их ароматам, человек, который присядет на скамейку, сможет расслабиться»

12.03.2019 14:21 — Разное | СТВ  
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В прошлом году новинками в озеленении Минска стали злаковые растения. Насколько это приживается? Обязательно ли для каждого сезона придумывать какие-то новинки, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы стараемся каждый год делать что-то новое. Что касается злаковых растений, во всём мире они сейчас в тренде. И мы тоже бы хотели видеть их на своих объектах, но это должно быть применимо к тому месту, где собираются высаживать. В данном случае мы высаживали на территории парка Победы, где есть естественная набережная и растения там, как в естественной среде, были высажены. И такие работы мы будем продолжать и в этом году. Подобраны площадки и места, где многолетники будут дальше продолжать высаживаться. Кроме того, мы высаживаем многолетники не только на парковых территориях, но в том числе и на главных магистралях города в поддержку устанавливаемых конструкций. В конструкцию высаживаем и растения, которые вызывают положительные эмоции. Это и мята, и чабрец, благодаря их ароматам, человек который присядет на скамейку с такими ароматравами, сможет отдохнуть, расслабиться и дальше пойти работать.

Мяту и чабрец высаживают в цветники Минска: «Благодаря их ароматам, человек, который присядет на скамейку, сможет расслабиться»
 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году новинками в озеленении Минска стали злаковые растения. Насколько это приживается? Обязательно ли для каждого сезона придумывать какие-то новинки,...
 
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