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Мяту и чабрец высаживают в цветники Минска: «Благодаря их ароматам, человек, который присядет на скамейку, сможет расслабиться»
В прошлом году новинками в озеленении Минска стали злаковые растения. Насколько это приживается? Обязательно ли для каждого сезона придумывать какие-то новинки, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
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Мяту и чабрец высаживают в цветники Минска: «Благодаря их ароматам, человек, который присядет на скамейку, сможет расслабиться»
В прошлом году новинками в озеленении Минска стали злаковые растения. Насколько это приживается? Обязательно ли для каждого сезона придумывать какие-то новинки,...
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