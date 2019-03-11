Ураган в Украине унёс жизни двух человек, серьёзно травмированы двое детей

Новости Украины. Ураган в Украине: непогода, которая обрушилась на страну 11 марта, унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее пострадали районы Николаевской, Киевской и Хмельницкой областей. Серьезные травмы получили двое детей в результате падения дерева на маршрутный микроавтобус.









Из-за непогоды более 500 населенных пунктов остаются без света.

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А в Николаевском районе сильный ветер снес вышку мобильной связи. К устранению последствий стихии привлечен весь имеющийся ресурс.