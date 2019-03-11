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Фигуру талисмана Лесика с табличкой «Запрашаем!» установят на въезде в Минск
Что будет особенного при въезде в Минск в преддверии ІІ Европейских игр, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
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Что будет особенного при въезде в Минск в преддверии ІІ Европейских игр, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию...
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