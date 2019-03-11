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Девушки-Лявонихи и слуцкие пояса: необычные цветники появятся в Минске
Как столица будет преображаться ко II Европейским играм? Что будет привнесено нового, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Кроме того, выполняются эмблемы Европейских игр, будут установлены и талисманы, в том числе они будут встречать на въездах наших гостей, которые будут приезжать с различных направлений: и Гродненское, и Московское, и Брестское направление. Также возле спортивных мероприятий дополнительно могут быть усилены вертикальные цветочные оформления, будут выполняться также символы проведения мероприятия. Будут устанавливаться различного плана стенки живых растений с логотипами Европейских игр.
Новые формы какие-то будут тоже предусмотрены?
Анжелика Пузанкова:
Что будет в центре города такого необычного, чего раньше не было, на II Европейских играх?
Анжелика Пузанкова:
Акцент сделан, в первую очередь, на белорусские какие-то символы?
Анжелика Пузанкова:
Гости ещё получат возможность, благодаря нашим цветникам, познакомиться с историей нашей страны.
Анжелика Пузанкова:
Кроме того, дополнительно увеличено количество вертикальных конструкций, они все продуманы, все разработаны установки, места, где, что будет подобрано и ассортимент растений подобран. Мы заранее вырастим эти растения в контейнерах, в цветочном хозяйстве, затем они уже в готовом виде будут установлены на объектах. Мы планируем до 10 июня максимально всё высадить, чтобы город был готов к приёму гостей.
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Как столица будет преображаться ко II Европейским играм? Что будет привнесено нового, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и...
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