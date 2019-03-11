|
Объёмные фигуры лисёнка Лесика и 2 млн. цветов: чем удивит «Минскзеленстрой» в 2019 году
Сколько цветов будет высажено на улицах Минска, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Меняется ли разнообразие из года в год? Появится ли что-то новое к этому сезону?
Анжелика Пузанкова:
Столичные озеленители разрабатывали новые малые архитектурные формы и кашпо на протяжении практически целого года. Кстати, в 2019 их будет больше – 16 тысяч вместо прошлогодних трёх.
Немало новинок будет ко II Европейским играм. Объёмные фигуры лисёнка Лесика установят на шести площадках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько цветов будет высажено на улицах Минска, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)