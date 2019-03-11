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Сборная Беларуси завоевала три медали по итогам зимней Универсиады-2019

12.03.2019 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Сборная Беларуси завоевала три медали по итогам зимней Универсиады-2019
Александра Романовская и Артем Башлаков. © / ТАСС

В российском Красноярске завершилась зимняя Универсиада-2019. По итогам соревнований команда Беларуси завоевала три награды.

Сборная Беларуси завоевала три медали по итогам зимней Универсиады-2019 Биатлонист Максим Воробей принес сборной Беларуси третью медаль Универсиады

Двукратной победительницей турнира стала фристайлистка Александра Романовская. Наша спортсменка стала лучшей в лыжной акробатике у женщин, а также вместе с Артемом Башлаковым взяла «золото» в миксте. Еще одну медаль принес сборной Беларуси биатлонист Максим Воробей. Он завоевал «серебро» в гонке с массовым стартом.

С тремя наградами наша команда заняла 11-е место в медальном зачете. Победу с большим преимуществом одержали хозяева соревнований. В пятерке лучших также сборные Южной Кореи, Японии, Австрии и Финляндии. Всего награды первенства на счету 20 сборных.

Медальный зачет («золото» – «серебро» – «бронза», всего):

  1. Россия – 41-39-32 (112);
  2. Южная Корея – 6-4-4 (14);
  3. Япония – 5-4-4 (13);
  4. Австрия – 3-3-0 (6);
  5. Финляндия – 3-2-7 (12);

11. Беларусь – 2-1-0 (3).

Следующая зимняя Универсиада состоится в январе 2021 года. Соревнования примет швейцарский Люцерн.

 
 
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На счету нашей команды два «золота» и «серебро».
 
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