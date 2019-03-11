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Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в феврале

12.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в феврале

Больше всего подорожали свежие огурцы и сетевой газ, подешевели цитрусовые и груши.

Об этом проинформировала пресс-служба Национального статистического комитета. В ведомстве сообщили, что среди продуктов питания больше всего снизилась цена, а именно, на 5,41 % на цитрусовые, также и на груши (на 4,75 %), виноград (2,82 %), свинину (1,84 %) и сахар-песок (1,71 %).

Наряду со снижением цен на данные виды товаров подорожали огурцы на 32,22 %, выросла в цене на 12,59 % свежая белокочанная капуста, на 9,52 % подорожали бананы.

При этом сообщается, что на 11,31 % стали дороже овощи, а стоимость фруктов увеличилась на 2,19 %.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,2 %, а табачные изделия и алкогольные изделия – на 0,35 и 0,92 % соответственно.

Значительно возросла плата за ЖКУ – на 10,35 %. Также на 25,57 % подорожал сетевой газ и электроснабжение (17,06 %).

 
 
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Больше всего подорожали свежие огурцы и сетевой газ, подешевели цитрусовые и груши. Об этом проинформировала пресс-служба...
 
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