Шуневич: предстоящая амнистия может затронуть и осужденных по 328-й статье





Предстоящая амнистия в Беларуси может коснуться в том числе осужденных по 328-й статье Уголовного кодекса, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.

"Скорее всего, будем предлагать амнистировать определенные категории лиц. Это воины-интернационалисты, ветераны войн, военных конфликтов, родители-одиночки, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалиды по здоровью, чернобыльцы и так далее. (…) Очень часто спрашивают о наркотических статьях - 328-й (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов - ИФ). Полагаю, что можно рассмотреть вопрос, и я тоже буду это предлагать, - сократить на год отбытие наказания некоторым категориям осужденных по этой статье", - цитирует Шуневича БелТА .

На вопрос о предполагаемом количестве тех, кого коснется амнистия, министр сообщил, что "точно подсчета" ведомство не вело. "Будем ориентироваться на предыдущие амнистии, которые проходили при нашей подготовке", - добавил он.

Как проинформировал глава МВД, законопроект будет подготовлен в ближайшее время и внесен в парламент, чтобы его успели рассмотреть ко Дню Независимости (3 июля).

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало поручил совместно с МВД разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы", - отмечал в беседе с журналистами Сукало.