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Конституции Беларуси — 25 лет

12.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Конституции Беларуси — 25 лет

Через считанные дни, 15 марта, мы встретим праздник, который имеет особое значение для нашего суверенного государства, для каждого его гражданина, — День Конституции Республики Беларусь. И в нынешнем году, кстати, Основному Закону исполняется 25 лет, поэтому есть хороший повод привести несколько интересных фактов из истории.

Слово «конституция» происходит от латинского constitutio — устройство, установление, сложение. В истории существовало немало прообразов современных конституций, регулировавших основы общественного и государственного строя, систему государственных органов, прав и обязанностей граждан. Такие документы принимались в Древней Греции и Риме, в средневековой Европе и в новое время. Признаки Основного Закона имели статуты Великого Княжества Литовского, регулировавшие правоотношения на нашей земле в XVI—XVIII веках. Но всё же первой конституцией в современном понимании стала Конституция США, принятая в 1787 году. В Европе первой появилась на свет Конституция Речи Посполитой (3 мая 1791 года), которая действовала непродолжительное время, в том числе на части территории современной Беларуси.

В советский период нашей истории Основной Закон принимался в 1919, 1927, 1937 и 1978 годах. А праздновать День Конституции мы начали после принятия Верховным Советом Республики Беларусь нового одноимённого документа — 15 марта 1994 года. В этот день за его текст проголосовали 236 депутатов, против — 6, воздержались — 8. 28 марта прошло подписание Конституции, а 30 марта она вступила в действие. Этот документ объявил Беларусь унитарным демократическим государством, а также предусмотрел в стране президентскую форму правления.

Действующая Конституция была изменена и дополнена по результатам референдумов 1995, 1996 и 2004 годов.

Соблюдение Конституции Республики Беларусь, уважительное отношение к символам страны — Государственному флагу, Государственному гербу, Государственному гимну — патриотический долг каждого, кто проживает на территории нашей страны.

Подготовила Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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