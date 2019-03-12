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Скоро II Европейские игры

12.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Скоро II Европейские игры

В марте в Витебском областном исполнительном комитете состоялась встреча представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» с главными редакторами СМИ Витебской области и начальниками отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов. Тема встречи — предстоящие II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. Европейские игры — международные комплексные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.

В рамках II Европейских игр медали будут разыграны в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к ХХХII Олимпийским играм 2020 года в г. Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионата Европы.

Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-арену».

Организация и проведение игр в г. Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижению олимпийских ценностей, здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.

В течение 10 дней с 21 по 30 июня 2019 года спортсмены разыграют 199 комплектов медалей.

Приглашаем шарковчан покупать билеты на соревнования по любимым видам спорта (цена билетов от 5 до 50 белорусских рублей), а также на церемонию открытия и закрытия, которые пройдут на стадионе «Динамо».

Александр БАРИЛО.

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