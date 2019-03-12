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Запрет на лов щуки

12.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Запрет на лов щуки

Уважаемые рыболовы-любители, Браславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что уже вступил в силу запрет на лов щуки, в Витебской области он действует с 9 марта по 25 апреля. Во всех остальных областях Республики Беларусь запрет на лов щуки действует с 1 марта по 15 апреля.

Данное разграничение периода запрета введено только в последней редакции Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, вступивших в законную силу 26.06.2014 года, и связано это с тем, что Витебская область является северным регионом Республики Беларусь, где процесс таяния льда на водоёмах и как следствие созревание икры у щуки проходит в более поздний период.

Призываем граждан ответственно отнестись к данному запрету и напоминаем, что в обозначенный период запрещается лов щуки любыми способами и орудиями рыболовства, без всякого исключения.

В случае, если вам стали известны какие либо факты нарушений природоохранного законодательства, просим незамедлительно проинформировать Браславскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону «доверия» (8-02153) 68-2-75, работающему к круглосуточном режиме. Конфиденциальность сообщения гарантируется.

В. ЖУРАВСКИЙ,

заместитель начальника Браславской МРИОЖиРМ при Президенте Республики Беларусь.

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