«Я в милицию пойду — пусть меня научат!»

Есть ли желающие среди школьников работать в милиции и какие пути ведут будущих сотрудников в органы внутренних дел, — эти вопросы адресовали заместителю начальника Шарковщинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению А. Н. Николаеву:

— В последнее время интерес к службе в милиции возрастает. Поэтому в этом учебном году я посетил все средние школы района и провел профориентационные беседы с учащимися выпускных классов. Юношам и девушкам рассказал о правилах приема в ведомственные учебные заведения, особенностях обучения и дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел. К нам регулярно обращаются молодые люди и их родители по поводу поступления в учебные заведения МВД и трудоустройства в райотдел. Пользуясь случаем, хочу акцентировать внимание на некоторых аспектах поступления и трудоустройства.

Люди интересуются, можно ли трудоустроиться в РОВД, не отслужив срочную службу в армии. Согласно статье 16 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь: «На службу в органы внутренних дел по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел». Иными словами, если молодому человеку исполнилось 18 лет, он имеет среднее образование, не судим, не имеет проблем со здоровьем и считает, что по своим моральным качествам способен работать в милиции, то есть возможность как непосредственно трудоустроиться в отдел внутренних дел, так и поступить в Академию МВД Республики Беларусь и Могилевский институт МВД Республики Беларусь.

Представительницы прекрасной половины человечества интересуются, есть ли у них возможность поступить в учебные заведения МВД. Да, у девушек есть возможность обучаться, но в отличие от парней, которых принимают и в Академию МВД и в Могилевский институт МВД, набор девушек в текущем году осуществляется только в Могилевский институт. Также необходимо добавить, что для девушек проходной балл в 2018 году был около 300. Кстати, проходной балл для парней в Академию МВД в 2018 году составлял приблизительно 180, в Могилевский институт — 160.

За период 2017—2018 годов из направленных Шарковщинским РОВД для поступления в учебные заведения МВД не смогли стать курсантами 4 человека, двое из них приняты на службу в РОВД. Они смогут продолжить обучение в ведомственных ВУЗах заочно. Таким образом, юноши в 18 лет получили и высокооплачиваемую работу, и возможность учиться, чтобы через несколько лет стать офицером.

Хочется напомнить будущим абитуриентам, что вступительная кампания началась. Документы в учебные заведения принимаются до 15 апреля. Уже сейчас необходимо обращаться в РОВД для оформления личного дела кандидата.

Елена АНАНИЧ.