«ВКонтакте» объяснила удаление фото «могилы» Путина

«ВКонтакте» удалила из пабликов записи с фотографией надгробия, на котором изображен президент России Владимир Путин. Как пояснили TJournal в пресс-службе соцсети, на картинку массово пожаловались пользователи, которые сочли, что она вводит их в заблуждение. Об этом пишет ресурс Lenta.ru.



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В соцсети снимок квалифицировали как «вброс», поскольку не получили «никаких адекватных подтверждений», что информация достоверна.

«Это может быть рекламный кликбейт, заведомо ложные истории о выдуманной гибели известного человека или об „удалении программы „ВКонтакте“ в ближайший понедельник“, фиктивные сообщения о чрезвычайных ситуациях», — сказали в пресс-службе.

Там заявили, что борются с массовыми вбросами, которые могут создавать панику. В пример соцсеть привела распространение информации о растущем числе жертв при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Заблокированный соцсетью снимок — фотография инсталляции активиста Карима Ямадаева из Набережных Челнов. Он установил импровизированную могилу у здания местного управления Следственного комитета, после чего был задержан правоохранительными органами.

Фотография инсталляции 11 марта появилась в нескольких пабликах во «ВКонтакте». Модераторы сообществ не сразу заметили исчезновение записей, которые сопровождал снимок с могилой.