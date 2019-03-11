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В Пуховичском районе сотрудники МЧС два раза спасли провалившегося под лёд

12.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В Пуховичском районе сотрудники МЧС два раза спасли провалившегося под лёд

11 марта в 07:39 спасателям поступило сообщение о том, что тонет человек на озере Материнское вблизи посёлка Дружный Пуховичского района.

Прибывшие подразделения МЧС установили, что на поверхности акватории на расстоянии 200 метров от берега находится человек. Позже стало известно, что мужчина решил переехать озеро на велосипеде. Спасатели при помощи веревки и доски для спасаемого из воды спасли мужчину 1972 года рождения.

Второй вызов спасателям поступил в 14:13. Помощь понадобилась этому же мужчине. Он решил вернуться за своим велосипедом и вновь провалился под лёд.


МЧС

 
 
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11 марта в 07:39 спасателям поступило сообщение о том, что тонет человек на озере Материнское вблизи посёлка Дружный Пуховичского района.
 
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