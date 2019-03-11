Роль для алкоголя. Пьют ли артисты перед съемками и спектаклями?

Эдуард Бояков был назначен худруком МХАТа им. Горького в декабре 2018 года, и спустя три месяца в театре случился первый скандал. Был уволен актер Антон Хомятов, который выпил во время спектакля, а в театре был объявлен «сухой закон». Сам актер рассказал радиостанции «Говорит Москва», что ушел по собственному желанию, но конфликт действительно был: Хомятов утверждает, что коньяк пил «для связок», потому что у него болело горло. Но Бояков это оправдание, видимо, не принял. Он пообещал безжалостно отменять спектакли, если почувствует, что от артистов пахнет спиртным, а также выпустил приказ, запрещающий курение на территории театра.

Решение Боякова вызвало определенные споры. Тот же Хомятов заявил, что в театре практически нет непьющих актёров. Но худрука поддержали, к примеру, Геннадий Хазанов, который сказал НСН, что непозволительно приходить на работу в нетрезвом виде, и Михаил Боярский — по его словам, ни он, ни его партнёры по сцене никогда не употребляют спиртное до или во время спектаклей.

Любопытно, что зрители также не приветствуют появление пьяного актера на сцене и одно подозрение в том, что кто-либо из артистов выпил, может стать предметом долго и серьезного разбирательства о допустимых рамках вхождения в роль.

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Театр

Театральные актеры, как правило, находятся под особым вниманием зрителей. На спектакли ходит респектабельная публика, которая сидит очень близко, контакт артиста со зрительным залом очень тесный, и все огрехи видны как на ладони. При этом случаи пьянства на сцене чаще всего оказываются байками. Например, рассказывают об актере, который в далеком уже 1972 году играл горбуна Квазимодо в спектакле Малого театра «Собор Парижской Богоматери». По ходу постановки ему надо было пролететь над сценой на канате. Он так и сделал, но после приземления вместо зрительного зала обратился к кулисам на заднике. Чем закончилась для актера эта история, неизвестно.

Биограф Федор Раззаков в книге «Сияние негаснущих звезд» пишет, что в конце восьмидесятых из ленинградского БДТ со скандалом уволили актера Юрия Демича за то, что он пьяным вышел на сцену. Актер эти обвинения отрицал. По его словам, в тот день он плохо себя чувствовал. Демич скончался буквально через два года после этих событий, в декабре 1990, в возрасте 42 лет.

Скандалы последнего времени тоже не спешат подтверждать слухи о повальном пьянстве актеров театра. Так, в марте 2018 года некоторые зрители обвиняли актера Михаила Ефремова в том, что на гастролях «Современника» в Самаре он вышел на сцену нетрезвым. В итоге обвинения так и не подтвердились, а в театре сослались на то, что негативная реакция была вызвана сложным спектаклем, который еще не был толком «обкатан».

Но, например, в 2016 году в Курском областном драматическом театре спектакль «Гамлет» прервался на незапланированный антракт, потому что актёр, игравший Клавдия, был нетрезв и не мог выйти на сцену. Руководству театра пришлось очень быстро искать замену.

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Кино

Съемки фильма — процесс неспешный, и если актер в один из дней пришел не очень трезвым, то неудачную сцену всегда можно переснять позже и в картину войдет уже «правильный» вариант.

Поэтому основные пьяные скандалы, связанные с кино, касаются именно появления актера в нетрезвом виде на съемочной площадке и чаще касаются голливудских звезд. Например, в прошлом году Джонни Депп изрядно поскандалил во время съемок фильма «Город лжи», в котором речь шла о расследовании гибели рэперов 2Pac и The Notorious B.I.G. Впрочем, в прокат эта картина не вышла из-за многочисленных исков (в том числе и к Деппу, конечно), но была показана на нескольких фестивалях.

Один из самых известных пьяниц среди американских актеров — Чарли Шин. Впрочем, на его поведение режиссеры и продюсеры закрывали глаза до поры до времени. Когда Шин ввязался в скандал с семейным насилием, ему припомнили все грехи и попросту выкинули из сериала «Два с половиной человека», убив напоследок его героя.

Актер Дэниэл Рэдклифф рассказывал, что в какой-то момент он начал лечиться от депрессии с помощью спиртного и приходил на съемки с жуткого похмелья.

Впрочем, бывает, что режиссеры не против выпивших актеров. Так, Дэвид Финчер включил в «Бойцовский клуб» сцену, в которой Брэд Питт и Эдвард Нортон играют мячами для гольфа, хотя актеры в тот момент были пьяны на самом деле. Дженнифер Лоуренс признавалась, что напилась перед съемкой откровенной сцены в «Пассажирах». А актрисы Дениз Ричардс и Нив Кэмпбелл перед сценой поцелуя в эротическом триллере «Дикость», по их признанию, выпили целую бутылку вина для смелости. Но режиссер Джон МакНотон, кажется, был не против.