Открытый просмотр духовной литературы «Лампада духовности» состоялся в Гричинской сельской библиотеке.

На земле всегда ценили духовную книгу не только как источник знаний, но и как кладезь мудрости. Открытый просмотр духовной литературы «Лампада духовности» состоялся в Гричинской сельской библиотеке.

Вниманию читателей были представлены книги Натальи Сухининой «Святая гора Афон» и «Белая ворона», Ольги Рожнёвой «Родственные души», Стенли Харакаса «Православие в вопросах и ответах», литература о Святой Ксении Блаженной Петербургской, Святой Валентине Минской и другие издания.















