Открытый просмотр духовной литературы «Лампада духовности» состоялся в Гричинской сельской библиотеке.
На земле всегда ценили духовную книгу не только как источник
знаний, но и как кладезь мудрости. Открытый просмотр духовной литературы «Лампада
духовности» состоялся в Гричинской сельской библиотеке.
Вниманию читателей были представлены книги Натальи Сухининой
«Святая гора Афон» и «Белая ворона», Ольги Рожнёвой «Родственные души», Стенли
Харакаса «Православие в вопросах и ответах», литература о Святой Ксении
Блаженной Петербургской, Святой Валентине Минской и другие издания.