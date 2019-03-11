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Пассажиропоток в Нацаэропорту Минск вырос в феврале почти на 16 процентов
12.03.2019 15:14 — Разное | Ежедневник
Минск вырос в феврале почти на 16 процентов">
Всего в феврале были обслужены 284 345 пассажиров.
Национальный аэропорт Минск подвел итоги работы в январе-феврале. В феврале воздушная гавань столицы обслужила 284,3 тыс. пассажиров, что на 15,9% больше, чем год назад. Количество самолетовылетов увеличилось на 12,4% до 1 909.
В целом за два месяца через аэропорт прошло 604,2 тыс. пассажиров, что на 15,4% больше, чем в 2018-м. Число самолетовылетов увеличилось на 12% до 4 026.
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Всего в феврале были обслужены 284 345 пассажиров.
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