Шуневич прокомментировал утечку информации из милицейских сводок

БелТА . Об этом глава ведомства Игорь Шуневич заявил в комментарии





Министр признал факт утечки информации, но подчеркнул, что она не секретная, не закрытая. "Сводки подаются во все госорганы, в том числе в Администрацию президента. И из некоторых сводок была опубликована информация о ЧП с личным составом, которая (мы также не скрываем) в этих сводках фигурирует в виде спецдонесений", — сказал министр.





Шуневич заявил, что таких случаев было два или три, соответствующая информация была размещена на одном из интернет-ресурсов.









Можно предположить, что речь идет о блогере NEXTA и его телеграм-канале. Там периодически появляются публикации милицейских сводок о нарушениях, совершённых сотрудниками милиции.













Правда, количество их несколько больше, чем назвал Шуневич: только с начала 2019 года появилось более 10 таких сводок.