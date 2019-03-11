ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич прокомментировал утечку информации из милицейских сводок

12.03.2019 15:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Министерство внутренних дел проводит проверку по фактам утечки информации из служебных сводок.

Об этом глава ведомства Игорь Шуневич заявил в комментарии БелТА.

Министр признал факт утечки информации, но подчеркнул, что она не секретная, не закрытая. "Сводки подаются во все госорганы, в том числе в Администрацию президента. И из некоторых сводок была опубликована информация о ЧП с личным составом, которая (мы также не скрываем) в этих сводках фигурирует в виде спецдонесений", — сказал министр.

Шуневич заявил, что таких случаев было два или три, соответствующая информация была размещена на одном из интернет-ресурсов.


Можно предположить, что речь идет о блогере NEXTA и его телеграм-канале. Там периодически появляются публикации милицейских сводок о нарушениях, совершённых сотрудниками милиции. 



Правда, количество их несколько больше, чем назвал Шуневич: только с начала 2019 года появилось более 10 таких сводок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел проводит проверку по фактам утечки информации из служебных сводок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роль для алкоголя. Пьют ли артисты перед съемками и спектаклями?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика