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Российский рубль отскочил от двухмесячного дна

12.03.2019 15:02 — Разное | Партизан  
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12 марта евро покинул минимум за 84 дня, рубль РФ отскочил от минимума за 54 дня.

Благодаря этому валютная корзина стала дороже на 0,15% по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 12 марта. С начала месяца значение трёхвалютной корзины снизилось на 0,15%.

Курс доллара упал на 0,0018 рубля до 2,1381 BYN/USD. Это всего на 0,0003 рубля ниже, чем было в начале марта.

Курс евро поднялся на 0,0017 рубля до 2,4086 BYN/EUR. Сегодня евро подорожал впервые с 27 февраля. Напомним, что вчерашние торги для европейской валюты завершились на минимальном уровне за последние 84 дня.

Курс российского рубля подскочил на 0,0119 рубля до 3,2516 BYN/100 RUB и покинул минимум за 54 дня. С начала марта курс российской валюты поднялся на 0,0053 рубля.


Россия

Центробанк России укрепил российский рубль расчётами на завтра:

курс доллара упал на 31 копейку до 65,7674 RUB/USD;
курс евро снизился на 22 копейки до 74,0672 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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12 марта евро покинул минимум за 84 дня, рубль РФ отскочил от минимума за 54 дня.
 
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