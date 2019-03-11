Российский рубль отскочил от двухмесячного дна

Благодаря этому валютная корзина стала дороже на 0,15% по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 12 марта. С начала месяца значение трёхвалютной корзины снизилось на 0,15%.





Курс доллара упал на 0,0018 рубля до 2,1381 BYN/USD. Это всего на 0,0003 рубля ниже, чем было в начале марта.





Курс евро поднялся на 0,0017 рубля до 2,4086 BYN/EUR. Сегодня евро подорожал впервые с 27 февраля. Напомним, что вчерашние торги для европейской валюты завершились на минимальном уровне за последние 84 дня.





Курс российского рубля подскочил на 0,0119 рубля до 3,2516 BYN/100 RUB и покинул минимум за 54 дня. С начала марта курс российской валюты поднялся на 0,0053 рубля.









Россия





Центробанк России укрепил российский рубль расчётами на завтра:





курс доллара упал на 31 копейку до 65,7674 RUB/USD;

курс евро снизился на 22 копейки до 74,0672 RUB/EUR.