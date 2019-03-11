Банкир Бабарико: Ну разве это не диверсия?

Вот почему так происходит? Не хочешь писать критических постов про нашу ИТ-страну или выяснять, какой же такой весомый вклад в казну вносят наши программисты, но тут же место зануды кто-нибудь и занимает.





И это не «наймиты вражеского мира капитала» или «жидо-массонской мафии», а самая что называется прогрессивная и правдивая газета «Советская Беларусь».





Открываю приложение к этой газете «Союз» за 07.03.19 и нахожу в колонке почта «Союза» следующую информацию.





Зарплата у наших ИТ-специалистов около 4,5 тыс. рублей, а подоходного налога они, несмотря на льготные ставки, платят в 3,2 раза больше.





И тут же задаюсь я вопросом: ну разве это не диверсия? Разве это не желание опорочить с таким трудом формирующийся положительный имидж этих замечательных ребят?





С какой целью привели эти две цифры вместе, если не с подрывной? Ведь любой человек, даже с отличной оценкой по труду и физкультуре и тройкой по математике тут же сделает сравнение: средняя зарплата у нас по стране пусть наконец-то будет 1 тыс. рублей.





Значит программист получает в 4,5 раза больше. Но почему налогов он платит в 3,2 раза больше? Ведь у нас плоская шкала налогообложения. «Где же справедливость?» - возопиет этот любой беларус?





Поэтому у меня огромная просьба: может кто-то из моих ФБ друзей знает людей, которые ответственны за формирование положительного образа ИТ-страны или имеет доступ к государственным СМИ.





Попросите их обратить особое внимание на то, что две и больше цифр в материале, относящиеся к одному и тому же предмету - это уже база для сравнения. А зачем оно нам такое сравнение нужно?