







Зидан рассчитывает на бразильца. Его сохранение в составе сливочных стало одним из требований француза к президенту мадридцев Флорентино Пересу. Также сообщалось, что и сам Марсело передумал покидать «Реал». Как утверждает издание, Зидан планирует провести личную встречу с футболистом на этой неделе.





11 марта Зидан вновь занял пост главного тренера «Реала». В течение 10 месяцев специалист находился без работы. Француз покинул «Реал» в мае 2018-го после третьей подряд победы в Лиге чемпионов.





Осенью прошлого года стали появляться слухи о возможном переходе 30-летнего Марсело в «Ювентус» вслед за португальским форвардом Криштиану Роналду. СМИ утверждали, что форвард пытался оказать содействие в трансфере бывшего одноклубника в Турин.





Марсело выступает в «Реале» с 2007-го. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.