Тело 16-летней девушки обнаружено в заброшенном доме









Следственным комитетом по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ.





При осмотре места происшествия также были обнаружены следы обуви, которые вели в сторону леса.





В результате организованного преследования 20-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в двадцати километрах от деревни Хильковичи.





По данным следствия, в этот день молодой человек в ходе возникшей ссоры задушил девушку.









Подозреваемый был ранее судим за уклонение от призыва на воинскую службу. При этом 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста.





Расследование дела продолжается.