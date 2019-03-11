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Тело 16-летней девушки обнаружено в заброшенном доме
Вечером 11 марта тело 16-летней девушки было обнаружено в заброшенном доме в деревне Хильковичи Круглянского района.
Следственным комитетом по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ.
При осмотре места происшествия также были обнаружены следы обуви, которые вели в сторону леса.
В результате организованного преследования 20-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в двадцати километрах от деревни Хильковичи.
По данным следствия, в этот день молодой человек в ходе возникшей ссоры задушил девушку.
Подозреваемый был ранее судим за уклонение от призыва на воинскую службу. При этом 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста.
Расследование дела продолжается.
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Вечером 11 марта тело 16-летней девушки было обнаружено в заброшенном доме в деревне Хильковичи Круглянского района.
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