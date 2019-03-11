Казахстан внедрит Tax Free с 2022 года

Казахстан с 2022 года планирует внедрить систему возврата НДС Tax Free, возмещение будет осуществляться в аэропортах Астаны, Алма-Аты и Шымкента, сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства во вторник.

По его словам, планируется "внедрение Tax Free с 2022 года по опыту стран Евросоюза, Австралии, Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ - России, Беларуси, Грузии".

"Возмещения с возможным привлечением таких операторов, как Premier Tax Free, Global Blue, Innova Tax Free будут осуществляться из республиканского бюджета только в крупных аэропортах Казахстана - аэропортах Астаны, Алматы и Шымкента", - добавил министр.

Ставка НДС в Казахстане в настоящее время составляет 12%.