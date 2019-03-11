Для сохранения традиционных ценностей и устоев в Беларуси может быть принята отдельная программа, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам заседания этой структуры во вторник.

"Важная тема, которая сегодня прозвучала, - это защита традиционных ценностей и устоев. Этому посвящен целый раздел в Концепции информационной безопасности. И это предлагается считать одним из главных объектов для защиты в информационном пространстве. Был высказан целый ряд предложений именно по этому направлению деятельности. Просматривается необходимость принятия отдельной программы по сохранению традиционных ценностей и устоев нашего общества", - сказал С.Зась.

Его цитирует госагентство БелТА .

Как заметил госсекретарь, информационное пространство Беларуси открытое и "простреливается" со всех направлений. "Поэтому нам надо сохранять и свой суверенитет, и культурные ценности, историческое наследие и традиционные устои", - добавил он.

Ранее во вторник на заседании Совбеза президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости более внимательно подходить к защите "главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом".

"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - сказал глава государства.