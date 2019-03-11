ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Беларуси хотят сохранять "традиционные ценности и устои" с помощью специальной программы

12.03.2019 14:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Для сохранения традиционных ценностей и устоев в Беларуси может быть принята отдельная программа, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам заседания этой структуры во вторник.

"Важная тема, которая сегодня прозвучала, - это защита традиционных ценностей и устоев. Этому посвящен целый раздел в Концепции информационной безопасности. И это предлагается считать одним из главных объектов для защиты в информационном пространстве. Был высказан целый ряд предложений именно по этому направлению деятельности. Просматривается необходимость принятия отдельной программы по сохранению традиционных ценностей и устоев нашего общества", - сказал С.Зась.

Его цитирует госагентство БелТА.

Как заметил госсекретарь, информационное пространство Беларуси открытое и "простреливается" со всех направлений. "Поэтому нам надо сохранять и свой суверенитет, и культурные ценности, историческое наследие и традиционные устои", - добавил он.

Ранее во вторник на заседании Совбеза президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости более внимательно подходить к защите "главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом".

"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - сказал глава государства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для сохранения традиционных ценностей и устоев в Беларуси может быть принята отдельная программа, сообщил государственный секретарь Совета безопасности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объёмные фигуры лисёнка Лесика и 2 млн. цветов: чем удивит «Минскзеленстрой» в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика