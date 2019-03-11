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Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

12.03.2019 15:39 — Разное | СТВ  
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Новости Эфиопии. Аргентинские пилоты после катастрофы в Эфиопии отказались летать на Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

Полеты были приостановлены до тех пор, пока не будет получена информация об отсутствии риска для членов экипажей и пассажиров. Ранее летать на воздушных суднах этой модели отказались авиакомпании нескольких стран.

12 марта стало известно, что на всех Boeing 737 MAX в течение нескольких недель установят новое программное обеспечение. Обновления затронут системы автоматического управления полетом. Кроме этого будут внесены изменения в материалы для подготовки пилотов.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX
 
 
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Новости Эфиопии. Аргентинские пилоты после катастрофы в Эфиопии отказались летать на Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полеты были...
 
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