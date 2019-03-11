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В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек

12.03.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости Бразилии. В Бразилии из-за сильных ливней погибли более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наводнения в крупнейшем городе страны Сан-Паулу превратили дороги в реки.

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек

С минувших выходных там выпало около 110 мм осадков. Это составляет 70 % всей нормы за весь март. 

Паводки парализовали движение транспорта. Кроме этого затоплен завод по производству автомобилей одной известной мировой марки. По прогнозам синоптиков, непогода продержится еще два дня.

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек
 
 
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Новости Бразилии. В Бразилии из-за сильных ливней погибли более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наводнения в крупнейшем городе страны...
 
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